Migranti: 21 morti in naufragio al largo di Tunisi

Lo rende noto la radio locale Mosaique Fm precisando che unità della Guardia costiera Tunisina, in coordinamento con due pescherecci nella zona di mare interessata, sono riusciti a soccorrere tre Migranti

Recuperati i corpi di 41 migranti annegati nel tentativo di raggiungere dalla Tunisia le coste italiane. Provenivano dall’Africa supsahariana Dopo il naufragio di giovedì al largo della Tunisia sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui anche un bambino: lo affermano l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione ...

