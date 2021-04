Mercato Inter, filo diretto con il Verona: un addio ed un arrivo (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, il Verona sarebbe alle prese con i riscatti di due calciatori dell'Inter che ben stanno facendo in gialloblù, cioè Dimarco e Salcedo. Soprattutto per il primo, la società veneta ha ... Leggi su interdipendenza (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, ilsarebbe alle prese con i riscatti di due calciatori dell'che ben stanno facendo in gialloblù, cioè Dimarco e Salcedo. Soprattutto per il primo, la società veneta ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Scamacca chiama, il Milan riflette sulle ipotesi: il ruolo di Ibra nella corsa al nuovo attaccante Capita così che, mentre lo svedese svestiva la casacca della Juve per abbracciare l'Inter, i due ... Un vero e proprio asso nella manica che il Milan è pronto a giocarsi in sede di mercato, dove non si ...

Pauluzzi (l'Equipe): "Maignan un leader, buon rapporto qualità-prezzo" In caso di addio a Donnarumma, il Milan pare volersi orientare per il suo sostituto su Mike Maignan, venticinquenne del Lille. A Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Valentin Pauluzzi ...

Inter, Marotta guarda in casa PSG: ecco il jolly per Antonio Conte Florenzi all'Inter: l'esterno non è certo di essere riscattato dal PSG e Marotta segue con attenzione l'evoluzione della situazione.

