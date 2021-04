Un hub per l’idrogeno verde a Venezia (Di giovedì 15 aprile 2021) Un hub per l’idrogeno verde nell’area portuale di Porto Marghera che possa essere replicato in altri grandi distretti industriali regionali altamente energivori. È il cuore del memorandum di intesa siglato tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Gruppo Sapio con Hydrogen Park. La transizione energetica verso la decarbonizzazione industriale e un trasporto a emissioni zero è più che mai strategica e la valorizzazione dei porti come potenziali cluster che uniscono energia, industria ed economia circolare consentirà di far emergere le loro grandi potenzialità. In questo modo sarà possibile trasformare l’ecosistema portuale in un nuovo polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati, per l’idrogeno e altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio. La collaborazione è avviata su due progetti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Un hub pernell’area portuale di Porto Marghera che possa essere replicato in altri grandi distretti industriali regionali altamente energivori. È il cuore del memorandum di intesa siglato tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Gruppo Sapio con Hydrogen Park. La transizione energetica verso la decarbonizzazione industriale e un trasporto a emissioni zero è più che mai strategica e la valorizzazione dei porti come potenziali cluster che uniscono energia, industria ed economia circolare consentirà di far emergere le loro grandi potenzialità. In questo modo sarà possibile trasformare l’ecosistema portuale in un nuovo polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati, pere altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio. La collaborazione è avviata su due progetti ...

Ultime Notizie dalla rete : hub per Trasporto aereo pronto a 'ripartire in sicurezza'. Il modello virtuoso AdR - Spallanzani ... riaprire e fare presto "Con AdR è stato fatto un grande lavoro di sinergia che ci permette oggi di lavorare all'apertura di un nuovo hub che, oltre i test antigenici rapidi, provati per la prima ...

Un hub per l'idrogeno verde a Venezia Un hub per l'idrogeno verde nell'area portuale di Porto Marghera che possa essere replicato in altri grandi distretti industriali regionali altamente energivori. È il cuore del memorandum di intesa ...

leggi le altre "Poesì" In Cina, l'anno Xinchou è ricordato per essere l'anno dell'umiliazione della Cina da parte ... inizia su Mediterranea Web Radio Hub WRHM Italy la Conversazione del sabato di Raffaele Cascone con ...

In Sicilia tre giorni di vaccini per gli over 60 senza prenotazione: ecco dove Sono 66 gli Hub e i Centri vaccinali in Sicilia nei quali da domani (venerdì 16) a domenica 18 aprile i cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità potranno vaccinarsi, anche senza ave ...

