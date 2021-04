Tina Cipollari tornerà a Uomini e Donne? Ecco il motivo per cui non è presente in studio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Che fine ha fatto? Assente dallodida oramai diverse registrazioni, i fan della vamp storica del programma di Maria iniziano a dirsi preoccupati. Oltre a non essersi presentata inper le registrazioni del 27 e 28 marzo, l’opinionista è risultata assente anche lo scorso 10 aprile e sul web è nata una sorta di rivolta per capire le ragioni dietro tale ‘scomparsa’. Leggi anche: >> UeD,attacca Gemma Galgani: l’intervista al veleno per la sua ‘nemica’ televisiva Nel recente passato,è stata costretta a saltare alcune puntate del talk dei sentimenti di Canale 5 per diversi motivi, tutti legittimi. Leggi anche: >> ...

, la vulcanica opinionista del programma di Uomini e Donne, insieme a Gianni Sperti, racconta, in una intervista al settimanale 'Nuovo', i suoi progetti futuri e il suoi 20 anni all'...La famosa Vamp di Uomini e donne,ancora non si presenta negli studi Elios di Roma e il motivo sembra riguardare il Covid E' da diverse registrazioni cheè assente a Uomini e donne . Ormai sui social, ...Come ogni giorno alle 14:45, anche oggi 15 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: cosa potrebbe accadere?Tina Cipollari, la vulcanica opinionista del programma di Uomini e Donne, insieme a Gianni Sperti, racconta, in una intervista al settimanale ‘Nuovo’, i suoi progetti futuri e il suoi 20 anni all’inte ...