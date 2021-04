Inter, Skriniar: 'Scudetto? Zero calcoli, prima arriva e meglio è' (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO - " Non pensavamo di avere un tale vantaggio a otto giornate dal termine, ma è ciò per cui lavoriamo. Non ho mai fatto calcoli, non li facciamo: affrontiamo le partite una dopo l'altra. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO - " Non pensavamo di avere un tale vantaggio a otto giornate dal termine, ma è ciò per cui lavoriamo. Non ho mai fatto, non li facciamo: affrontiamo le partite una dopo l'altra. ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar Inter, Skriniar: 'Scudetto? Zero calcoli, prima arriva e meglio è' Lo ha detto Milan Skriniar , difensore dell' Inter , intervistato da Sky Sport . " Cosa ci dice Conte ? Che dobbiamo lavorare e non dobbiamo guardare la classifica, solo prepararci per l'avversario ...

