Antenna ripetitore in fiamme | Carabinieri indagano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma –poco dopo la mezzanotte su un apparatoalto 25 metri, in via di Tor Tre Teste a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno appurato che a bruciare era un’di quinta generazione. Lo spegnimento alla base della struttura, dove era ubicata la cabina elettrica con annessi cavi e batterie tampone, e’ avvenuto grazie all’utilizzo di estintori a polvere. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura, sono intervenuti idella Compagnia Casilina che hanno messo sotto sequestro l’intero impianto per effettuare rilievi e accertamenti.