Superviventes e il menu killer di Valeria Marini | naufraghi fuorigioco

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sulla spiaggia dispinge le compagne naufraghe a mangiare uova crude: risultato disastroso Se il suo era solo un modo per liberarsi dei rivali e arrivare senza colpo ferire alla vittoria di(versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ndr.) non possiamo che applaudire all’inventiva diche farebbe rabbrividire addirittura una sexy e spietata spia come Jennifer Lawrence in Red Sparrow. L’esuberante ex primadonna del Bagaglino, infatti, ha prima accidentalmente intossicato i compagni di avventura (tra i quali spicca il connazionale Gianmarco Onestini, ndr.) spingendoli a mangiare senza cucinarle le uova che il gruppo si era accaparrato nel corso dell’ultima Prova Ricompensa e poi, per provare a rimediare ai problemi ...