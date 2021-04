La retrocessione che diventa occasione per l’Inter (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’Inter potrebbe approfittare di una retrocessione per piazzare un importante colpo in ottica mercato: l’idea nerazzurra Prima lo scudetto, poi il mercato ed in mezzo la questione societaria, non certo secondaria. Il programma delle prossime settimane per l’Inter è chiaro: la squadra di Conte dovrà certificare sul campo la conquista del tricolore, poi sarà la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 aprile 2021)potrebbe approfittare di unaper piazzare un importante colpo in ottica mercato: l’idea nerazzurra Prima lo scudetto, poi il mercato ed in mezzo la questione societaria, non certo secondaria. Il programma delle prossime settimane perè chiaro: la squadra di Conte dovrà certificare sul campo la conquista del tricolore, poi sarà la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MrEfis79 : @paolo48042688 Sono riuscito anche a ricordarti la 2ª retrocessione e i 4 anni di B che t'eri dimenticato. Poi, mi… - CicciottoFra : RT @The__Musti: Ibrahimovic possiede quote dell'azienda farmaceutica che ha sviluppato il Covid 19. E se ci fosse lui dietro tutto questo s… - The__Musti : Ibrahimovic possiede quote dell'azienda farmaceutica che ha sviluppato il Covid 19. E se ci fosse lui dietro tutto… - aanthl : @danielelozzi Non lo abbiamo vissuto, ma credo che il giorno della retrocessione sia stato davvero un giorno brutto quanto la fame - PaulAstro1 : @pietro00112 in crisi isterica ci va chi ne ha viste poche. Personalmente guardo la Juve da più di trent'anni e non… -