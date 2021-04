Tra speranze e disillusioni: la storia del piccolo Mauro Romano (Di martedì 13 aprile 2021) Aveva solo sei anni, il piccolo Mauro Romano, quando scomparve in Puglia nel 1977. Figlio di una coppia di Testimoni di Geova, il bambino viene rapito mentre gioca in spensieratezza. I primi sospetti ricadono su un correligionario, ma la famiglia sceglie di non denunciare, incredula del fatto che un membro della comunità religiosa possa aver recato così tanto dolore. La ricostruzione dei fatti di questa storia, lunga e travagliata, si snoda tra colpi di scena, speranze e illusioni alla ricerca della verità. Di anni ne sono passati da quando, nell’estate del 1977, i coniugi Romano scoprono una verità che nessun genitore vorrebbe mai conoscere. Le autorità avvisano Bianca e Natale, genitori di quattro figli, sulla sparizione del piccolo Mauro: di lui si ... Leggi su dilei (Di martedì 13 aprile 2021) Aveva solo sei anni, il, quando scomparve in Puglia nel 1977. Figlio di una coppia di Testimoni di Geova, il bambino viene rapito mentre gioca in spensieratezza. I primi sospetti ricadono su un correligionario, ma la famiglia sceglie di non denunciare, incredula del fatto che un membro della comunità religiosa possa aver recato così tanto dolore. La ricostruzione dei fatti di questa, lunga e travagliata, si snoda tra colpi di scena,e illusioni alla ricerca della verità. Di anni ne sono passati da quando, nell’estate del 1977, i coniugiscoprono una verità che nessun genitore vorrebbe mai conoscere. Le autorità avvisano Bianca e Natale, genitori di quattro figli, sulla sparizione del: di lui si ...

