Psg-Bayern, Matthaus su Flick: “Sarà il dopo Loew, lascerà il club” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Quella col PSG è stata l’ultima partita di Flick come allenatore del Bayern in Champions League. E’ il primo nome per la Federazione come successore di Loew, in estate accetterà l’offerta“. Ne è sicuro Lothar Matthaus che, dagli studi dell’edizione tedesca di Sky Sport, si è espresso così sulle possibilità di una permanenza di Hans-Dieter Flick sulla panchina del club tedesco dopo Psg-Bayern Monaco. L’allenatore, classe 1965, ha centrato lo storico sextuple nel 2020 grazie alle vittorie in Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club FIFA. Ora sembra arrivata la fine della sua avventura al Bayern Monaco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Quella col PSG è stata l’ultima partita dicome allenatore delin Champions League. E’ il primo nome per la Federazione come successore di, in estate accetterà l’offerta“. Ne è sicuro Lotharche, dagli studi dell’edizione tedesca di Sky Sport, si è espresso così sulle possibilità di una permanenza di Hans-Dietersulla panchina deltedescoPsg-Monaco. L’allenatore, classe 1965, ha centrato lo storico sextuple nel 2020 grazie alle vittorie in Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo perFIFA. Ora sembra arrivata la fine della sua avventura alMonaco. SportFace.

