Ogni mattina nella savana (Di martedì 13 aprile 2021) Moltissime cose succedono nella savana, soprattutto nelle primissime ore del giorno: non c'è necessariamente la proverbiale gazzella che si sveglia e inizia a correre, ma l'incredibile raccolta di scatti della fotografa Priyanshi Bachhawat Nahata testimonia comunque un certo trambusto. In questa serie di scatti di animali le loro ombre si stagliano controluce all'aurora nelle terre africane del Kenya: uno spettacolo modulato dai toni accessi nelle sfumature di rosso generate dal sole basso nel cielo, che contribuisce a dare al risveglio della savana una certa solenne ritualità: piacerà molto anche ai fan del Re Leone. Wired.

