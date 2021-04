Amici 20, Enula e Tancredi finiscono a rischio al quarto serale: esplode la polemica (Di martedì 13 aprile 2021) Il quarto serale di Amici 20 ha riservato colpi di scena ai telespettatori, come uno stravolgimento delle regole che per la prima volta ha segnato una sola eliminazione alla fase finale in corso del format prodotto e condotto da Maria De Filippi. A finire a rischio eliminazione sono stati i cantanti Tancredi e Enula e a spuntarla, alla fine, è stato il primo, con grande dispiacere per entrambi provato al pensiero di essere finiti in sfida uno contro l’altra. L’eliminazione di Enula è, intanto, molto discussa nel web e divide l’opinione del pubblico televisivo sul sistema di votazioni del serale dello show, così come vi snoccioliamo qui di seguito. Amici 20, il quarto serale segna una sfida tra ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021) Ildi20 ha riservato colpi di scena ai telespettatori, come uno stravolgimento delle regole che per la prima volta ha segnato una sola eliminazione alla fase finale in corso del format prodotto e condotto da Maria De Filippi. A finire aeliminazione sono stati i cantantie a spuntarla, alla fine, è stato il primo, con grande dispiacere per entrambi provato al pensiero di essere finiti in sfida uno contro l’altra. L’eliminazione diè, intanto, molto discussa nel web e divide l’opinione del pubblico televisivo sul sistema di votazioni deldello show, così come vi snoccioliamo qui di seguito.20, ilsegna una sfida tra ...

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - chepalledivit : @amicii_news No ahahah, il cane era sia suo sia di leo ed è stato portato da amici di enula fuori Mediaset - Lachiarichiara : Comunque stavo riguardando il daytime di amici su La5 e ancora non ci credo che abbiano fatto uscire Enula?? Maria f… - FedeFede75 : RT @bemore236: Pov: sei una cantante di Amici e sai cantare per davvero. Ovviamente vieni eliminato. #amici20 #amici17 #enula https://t.co… - flyaway_46 : RT @trash_tutto: “Ad Amici vince il talento” cit.... Enula fuori avrai la tua rivincita ?? #amici20 -