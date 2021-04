Seconda dose con un altro vaccino? "Assurdo bricolage" (Di lunedì 12 aprile 2021) Massimo Galli boccia su tutta la linea l'ipotesi di somministrare la Seconda dose diversa dalla prima in caso di AstraZeneca Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Massimo Galli boccia su tutta la linea l'ipotesi di somministrare ladiversa dalla prima in caso di AstraZeneca

Advertising

WRicciardi : intervista saggia e illuminante di @MassimoGalli51 oggi sul @mattinodinapoli sulla seconda dose di vaccino diversa… - borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - fattoquotidiano : Europa in ordine sparso su Astrazeneca: ogni Paese fissa limiti di età diversi. Caos regole anche per chi deve fare… - Liska_Sara : RT @noitre32: Ora la seconda dose di Pfizer lo si può fare dopo 41 giorni. Astrazeneca e Moderna, dopo 3 mesi. Però tranquilli, non stanno… - marialauraloi : RT @noitre32: Ora la seconda dose di Pfizer lo si può fare dopo 41 giorni. Astrazeneca e Moderna, dopo 3 mesi. Però tranquilli, non stanno… -