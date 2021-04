Mascherine | quali sono i modelli più sicuri e come riconoscere quelle a norma

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Abbiamo imparato a conviverci, ma dopo un anno sono ancora molti i dubbi intorno alle mascherine. Orientarsi tra nomi, modeli, sigle, non è semplice. Quali sono le più utili a proteggerci contro il covid e le sue varianti? Le chirurgiche, monouso e classificate come dispositivo medico, se usate correttamente impediscono la trasmissione del coronavirus, ma non ci proteggono da un’eventuale infezione, al contrario delle FFP2 E FF3 (dispositivi di protezione individuale). Esistono poi le ‘mascherine di comunità’: realizzate in stoffa, con tinte e fantasie di ogni sorta, che non sono regolate da alcuno standard e la cui percentuale d’efficacia è ancora oggetto di indagine. Una volta scelta il modello più adatto alle nostre necessità è bene fare molta attenzione, per non acquistare incautamente dispositivi non a norma. Con questo video cerchiamo di fare chiarezza e cerchiamo di capire cosa significano le sigle stampate sulle Ffp2 che indossiamo tutti i giorni.

Advertising

Elyssima : Il rispetto delle norme anti-contagio, quali 'mascherine e distanziamento', e NON 'mascherine o distanziamento' ...… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: +La Stampa+ ragiona su quali potranno essere le mascherine del futuro...' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: +La Stampa+ ragiona su quali potranno essere le mascherine del futuro...' - PoliteKosmo : @AndFranchini Quali mascherine, chiede ?????? - ChiodiDonatella : RT @FabryWrath: @ChiodiDonatella @Storace Donatella , lo sanno anche i muri qui a BG , in che condizioni si è operato...quali erano le riso… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine quali

greenMe.it

... come pensano coloro icercano una scusa per lamentarsi del proprio Paese. Da 40 anni vivo in ... niente regole restrittive, niente. "Si deve agire con calma per non creare il panico", ...BARI - Sono già 4 milioni e mezzo circa in Puglia, ma è un numero destinato a crescere, leffp2 ed ffp3 che dovranno essere riconsegnate perché facenti parte delle tipologia dellela Guardia di Finanza di Gorizia ha disposto il sequestro in tutta Italia in quanto risultate ...Le mascherine, consignate in diverse forniture nei mesi scorsi ... di dpi risultati non conformi alle normative vigenti”, ha diramato una circolare con la quale ha disposto il blocco immediato ...Che cosa sta accadendo alla «piccola» fiorente Olanda, spesso considerata esempio di perfetta organizzazione e stabilità? Lo racconta un’italiana che vive a Eindhoven da 40 anni ...