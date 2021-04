Con la scusa del vaccino a domicilio derubano due anziani; Ats: “Non aprite ai falsi addetti” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nei giorni scorsi a Treviglio, in zona Filodrammatici, falsi addetti dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo si sono introdotti nell’abitazione di due persone non più giovanissime, con la scusa di somministrare i vaccini anti Covid-19, e invece hanno derubato la coppia sottraendo la cassaforte presente nell’abitazione. A segnalare su Facebook l’increscioso episodio è stata una vicina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sottolinea che non ci sono addetti (né con targhetta Ats o altra sigla simile, né con valigetta) incaricati di effettuare le vaccinazioni a domicilio. Le uniche vaccinazioni domiciliari sono previste per i pazienti censiti dall’Agenzia di Tutela della Salute che verranno vaccinati dai medici di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Nei giorni scorsi a Treviglio, in zona Filodrammatici,dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo si sono introdotti nell’abitazione di due persone non più giovanissime, con ladi somministrare i vaccini anti Covid-19, e invece hanno derubato la coppia sottraendo la cassaforte presente nell’abitazione. A segnalare su Facebook l’increscioso episodio è stata una vicina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sottolinea che non ci sono(né con targhetta Ats o altra sigla simile, né con valigetta) incaricati di effettuare le vaccinazioni a. Le uniche vaccinazioni domiciliari sono previste per i pazienti censiti dall’Agenzia di Tutela della Salute che verranno vaccinati dai medici di ...

Advertising

NicolaPorro : Con la scusa della svolta #green, l'Ue ha un programmino per il settore automotive che rischia di costare ai cittad… - stanzaselvaggia : Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni… - ilriformista : Bertolaso e Borrelli non provocarono danni erariali allo Stato: qualcuno ora chiederà scusa? - claudiantin : RT @NicolaPorro: Con la scusa della svolta #green, l'Ue ha un programmino per il settore automotive che rischia di costare ai cittadini fio… - MMastrantuono : RT @axelvassallo: Errata corrige: La città dove si gioca stasera a #DealWithIt con @corsi_gabriele e i suoi ospiti non è Firenze come annun… -