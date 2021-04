Covid | festa in b&b di lusso a Milano | 14 studenti multati dai carabinieri

(Di domenica 11 aprile 2021), 10 apr. (Adnkronos) - Organizzano unain un b&b die per 14è scattata una sanzione per violazione delle norme anti. La scorsa notte, idel nucleo Radiomobile sono intervenuti in piazza Santo Stefano, presso un affittacamere con appartamenti di, dove erano stati segnalati schiamazzi. I militari hanno accertato la presenza di 14universitari, ventenni, che stavano tenendo unacon musica ad alto volume all'interno di un appartamento affittato da un 19enne e un 18enne. Tutti i partecipanti sono stati identificati e sanzionati.

...del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Via dei Transiti dove era stata segnalata unain ... Tutte le persone identificate sono state sanzionate per la violazione delle norme anti. Sempre ...Avevano organizzato unain un b&b del quartiere Murat, nel centro di Bari. Dieci giovani, arrivati da fuori città, ... I controlli anti -eseguiti ieri dagli agenti municipali baresi hanno ...Insomma, il Covid-19 è ancora in prima pagina ma l'Esecutivo cittadino ... sia legati alla tradizione religiosa con riverberi sulle attività commerciali”, come: la “Festa del Cioccolato-Chocolate Days ...Nonostante i divieti della zona Arancione, la Polizia interrompe una festa di compleanno ... finalizzati in particolare a verificare il rispetto delle normative anti covid vigenti, gli operatori della ...