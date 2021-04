Bambino di 3 uccide il fratellino di 8 mesi con un colpo di pistola (Di domenica 11 aprile 2021) Dramma a Houston, Texas: Bambino di tre anni uccide il fratello di 8 mesi con un colpo di pistola. Nuova tragedia negli Stati Uniti, dove un Bambino di 3 anni ha ucciso il fratello di appena 8 mesi con un colpo di pistola. L’episodio di cronaca è avvenuto a Houston, in Texas. Houston, Bambino di 3 anni uccide il fratello di 8 mesi con un colpo di pistola Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo di 3 anni avrebbe trovato la pistola incustodita e avrebbe accidentalmente esploso un colpo con il quale ha ucciso il fratello di appena 8 mesi. Il proiettile ha colpito il neonato all’addome. Inutile ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Dramma a Houston, Texas:di tre anniil fratello di 8con undi. Nuova tragedia negli Stati Uniti, dove undi 3 anni ha ucciso il fratello di appena 8con undi. L’episodio di cronaca è avvenuto a Houston, in Texas. Houston,di 3 anniil fratello di 8con undiStando alle prime ricostruzioni, il bimbo di 3 anni avrebbe trovato laincustodita e avrebbe accidentalmente esploso uncon il quale ha ucciso il fratello di appena 8. Il proiettile ha colpito il neonato all’addome. Inutile ...

