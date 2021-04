Amici 20, Anna Pettinelli attacca Rudy Zerbi: “Sei un rompip***, stai zitto”. Eliminazione a sorpresa: così la vittoria di Gaia sarà senza rivali (Di domenica 11 aprile 2021) Un altro colpo di scena durante il quarto appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi”, premiato ancora una volta dagli ascolti con 5.734.000 telespettatori e 26% di share. Eliminato un solo concorrente ed è la cantante Enula ad andare via dal programma, dopo un ballottaggio sorprendente con Tancredi e Aka7even. Con l’uscita di Enula non ci sono più cantanti donne nel programma. Una Annata non proprio felice per le interpreti e le cantautrici. così la vittoria di Gaia dello scorso anno rimarrà un caso a parte e bisognerà aspettare un altro anno per rivedere una cantante in Finale. Di fatto aumentano le quotazioni di Sangiovanni che sembra abbia già la strada spianata per il podio finale ma anche per la vittoria nel circuito del canto. Per il ballo la sfida rimane a tre tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Un altro colpo di scena durante il quarto appuntamento con il Serale di “di Maria De Filippi”, premiato ancora una volta dagli ascolti con 5.734.000 telespettatori e 26% di share. Eliminato un solo concorrente ed è la cantante Enula ad andare via dal programma, dopo un ballottaggio sorprendente con Tancredi e Aka7even. Con l’uscita di Enula non ci sono più cantanti donne nel programma. Unata non proprio felice per le interpreti e le cantautrici.ladidello scorso anno rimarrà un caso a parte e bisognerà aspettare un altro anno per rivedere una cantante in Finale. Di fatto aumentano le quotazioni di Sangiovanni che sembra abbia già la strada spianata per il podio finale ma anche per lanel circuito del canto. Per il ballo la sfida rimane a tre tra ...

