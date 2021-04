Stop anche in FVG a vaccinazioni under 60 (Di sabato 10 aprile 2021) Fanno eccezione fragili e personale sanitario. Come disposto dall’ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, anche in Friuli Venezia Giulia vengono sospese le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti di tutte le categorie. Sono esenti dal provvedimento di sospensione e rinvio, come ha spiegato Riccardi: le persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” del 10 marzo scorso, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari; il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del Covid-19 e di tutti ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 aprile 2021) Fanno eccezione fragili e personale sanitario. Come disposto dall’ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19,in Friuli Venezia Giulia vengono sospese le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti di tutte le categorie. Sono esenti dal provvedimento di sospensione e rinvio, come ha spiegato Riccardi: le persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” del 10 marzo scorso, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari; il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del Covid-19 e di tutti ...

