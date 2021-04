Scuola, da lunedì in classe 8 studenti su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) La Scuola si ripopola sempre di più. Da lunedì saranno infatti 6,6 milioni gli alunni che torneranno in classe, il 77% degli 8,5 milioni di iscritti negli istituti statali e paritari, e cioè quasi otto su dieci. Quasi un milione in più rispetto alla settimana appena trascorsa, fa notare TuttoScuola, di questa settimana: ben 400mila solo in Lombardia che torna zona arancione. L’unica regione in controtendenza la Sardegna, da lunedì in zona rossa, dove 63mila alunni di seconda e terza media e delle superiori lasceranno le aule e si collegheranno da casa. In tutto saranno quasi 2 milioni quelli ancora a casa in Dad. Il premier Draghi ha fissato l’obiettivo di garantire l’apertura delle scuole per tutti gli studenti almeno per l’ultimo mese. E a meno di due mesi dalla fine delle lezioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Lasi ripopola sempre di più. Dasaranno infatti 6,6 milioni gli alunni che torneranno in, il 77% degli 8,5 milioni di iscritti negli istituti statali e paritari, e cioè quasi otto su dieci. Quasi un milione in più rispetto alla settimana appena trascorsa, fa notare Tutto, di questa settimana: ben 400mila solo in Lombardia che torna zona arancione. L’unica regione in controtendenza la Sardegna, dain zona rossa, dove 63mila alunni di seconda e terza media e delle superiori lasceranno le aule e si collegheranno da casa. In tutto saranno quasi 2 milioni quelli ancora a casa in Dad. Il premier Draghi ha fissato l’obiettivo di garantire l’apertura delle scuole per tutti glialmeno per l’ultimo mese. E a meno di due mesi dalla fine delle lezioni ...

Il centro vaccini di Fermo entra a regime : meno code e maggiore organizzazione ( Le Si va normalizzando la situazione presso la scuola don Dino Mancini di Fermo, principale presidio ... La prossima sfida sarà quella di un incremento del numeri dei vaccinati che già da lunedì prossimo, ...

