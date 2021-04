Parma-Milan | la conferma di Maldini | “Rinnovo Ibra a un passo”

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - ilcirotano : LIVE Parma-Milan 0-0: cross pericoloso di Rebic - - ParmaLiveTweet : Milan, Tomori: 'Il Parma è una buona squadra, sarà complicato batterli' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro ilPaolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match in programma questo pomeriggio contro il: ...INVIATO A- Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è fatto. Lo ha confermato nel pre partita diil dt Paolo Maldini che è stato intervistato da Sky e ha risposto a una domanda sul futuro dello svedese sottolineando: "Ibra è vicinissimo al rinnovo. Mancano solo pochissimi dettagli" .Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Parma-Milan. Tutto confermato nel Milan con Saelemaekers e Kalulu preferiti a Castillejo e Dalot. Torna titolare anche Ante Rebic dopo la panchina con ...Maldini su Ibrahimovic e non solo, a Sky Sport: “Donnarumma? Io non giudico, negli affari bisogna essere felici in due” ...