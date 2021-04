C’è del rosso nella foto in bianco e nero (Di domenica 11 aprile 2021) «Quel che di essa mi aveva da subito avvinto era quella percezione del colore rosso lì dove nulla, assolutamente nulla, la rende possibile, nello spessore di un bianco e nero di lastra fotografica: dunque qualcosa di soprannaturale, il significante di una trascendenza». Questo sintomatico passaggio, dominato dalla contrapposizione di alcuni colori, è tratto da La sciarpa rossa seguito da Due scene e note annesse (La nave di Teseo «le polene», pp. 240, € 19,00), singolare ricognizione autobiografica di Yves Bonnefoy, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 aprile 2021) «Quel che di essa mi aveva da subito avvinto era quella percezione del colorelì dove nulla, assolutamente nulla, la rende possibile, nello spessore di undi lastragrafica: dunque qualcosa di soprannaturale, il significante di una trascendenza». Questo sintomatico passaggio, dominato dalla contrapposizione di alcuni colori, è tratto da La sciarpa rossa seguito da Due scene e note annesse (La nave di Teseo «le polene», pp. 240, € 19,00), singolare ricognizione autobiografica di Yves Bonnefoy, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AzzolinaLucia : Da Peter Gomez a 'La Confessione' ho parlato del mio passato, dell'esperienza al Ministero, del presente e del futu… - TvTalk_Rai : Da parte dell'azienda c'è un progetto a lungo termine su di me. Stiamo già parlando del futuro. @tommaso_zorzi… - sole24ore : ?? Nel centro storico non c’è nessuno: da 30 anni i fiorentini lo hanno trasformato in un dormitorio di lusso e ora… - minigio20 : Non ho capito, GELATO? Di chi parlava Enula a bassa voce? C’è del drama? ?? #prelemi - LuciaLaVita1 : RT @AzzolinaLucia: Da Peter Gomez a 'La Confessione' ho parlato del mio passato, dell'esperienza al Ministero, del presente e del futuro de… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è del Globale Hydroxypropyl Methacrylate Crescita Della Quota Di Mercato Da Top Regioni Applicazioni Driver Tendenze E Previsioni Per Il 2030 | Dow, Evonik, Mitsubishi Rayon - Genovagay Genova Gay