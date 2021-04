Per unire i riformisti vanno prima scelti contenuti, obiettivi e programmi (Di venerdì 9 aprile 2021) Seguiamo con interesse l’iniziativa “unire i riformisti” animata da varie personalità, associazioni e circoli, segnatamente da Base di Bentivogli, +Europa, ex-PD, esponenti di Italia Viva e Azione. Anche noi dell’Avanti! e di Mondoperaio siamo stati invitati a partecipare alla relativa maratona on line organizzata da Linkiesta. Ne è poi seguito un “incontro da remoto” (la tecnologia annichila anche gli ossimori) tra Bonino, Calenda, Gori, Scalfarotto e lo stesso Bentivogli. Se dovessi dire di cosa abbiamo discusso sarei in difficoltà e di sicuro non per colpa degli intervenuti. Scontata la scelta dell’avversario – contrastare il bipopulismo Lega/5Stelle (copyright del direttore de Linkiesta, Christian Rocca) – tutto il resto è rimasto avvolto nella più vaga indeterminatezza come se dichiararsi riformisti fornisse ad un tempo una carta ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 aprile 2021) Seguiamo con interesse l’iniziativa “” animata da varie personalità, associazioni e circoli, segnatamente da Base di Bentivogli, +Europa, ex-PD, esponenti di Italia Viva e Azione. Anche noi dell’Avanti! e di Mondoperaio siamo stati invitati a partecipare alla relativa maratona on line organizzata da Linkiesta. Ne è poi seguito un “incontro da remoto” (la tecnologia annichila anche gli ossimori) tra Bonino, Calenda, Gori, Scalfarotto e lo stesso Bentivogli. Se dovessi dire di cosa abbiamo discusso sarei in difficoltà e di sicuro non per colpa degli intervenuti. Scontata la scelta dell’avversario – contrastare il bipopulismo Lega/5Stelle (copyright del direttore de Linkiesta, Christian Rocca) – tutto il resto è rimasto avvolto nella più vaga indeterminatezza come se dichiararsifornisse ad un tempo una carta ...

