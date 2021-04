Le più belle battute del cinema | in un libro

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 10 aprile 2021) Sin dalla copertina, che evoca una celebre sequenza di «Casablanca» con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, si capisce subito che la raccolta delle piùdel grande– che dopo più di vent’anni torna in libreria con un notevole numero di new entries tratte da oltre millecinquecento film – è uno strepitoso documento della mitologiatografica. Nel momento in cui sembra ridurre i film in pillole, ne ripropone la folgorante alchimia mitopoietica. Se è Ingrid Bergman, proprio nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.