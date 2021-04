La Confessione | Lucia Azzolina ospite stasera su Nove

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tornano suli faccia a faccia senza sconti de La, come sempre alle 22:45, Peter Gomez intervista. Tornano suli faccia a faccia senza sconti de La, come sempre alle 22:45, Peter Gomez intervista l'di puntata. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it la deputata Cinque Stelle ripercorrerà sia i momenti più importanti della sua vita personale, sia le tappe della sua militanza all'interno del Movimento fino al ministero dell'Istruzione nel governo Conte II, posizione che, soprattutto durante l'estate scorsa, l'ha vista scontrarsi duramente con la Lega di Matteo Salvini. Laè prodotta da ...

Il Fatto Quotidiano

Reduce da una pandemia che ha messo molto in difficoltà, tra gli altri, anche il mondo della scuola, l'ex ministra dell'Istruzione, Azzolina è ospite de 'La' di venerdì 9 aprile , come sempre sul Nove alle 22.45. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it la deputata cinquestelle ripercorrerà sia i momenti più ...
L'ospite della puntata sarà l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Insieme a Peter Gomez ... è possibile riguardare la puntata de La Confessione anche on demand, nella pagina dedicata al ...Tornano sul Nove i faccia a faccia senza sconti de La Confessione: stasera, come sempre alle 22:45, Peter Gomez intervista l'ospite di puntata Lucia Azzolina. Insieme al direttore de ...