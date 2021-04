Con il lockdown in aumento la pedopornografia online (Di venerdì 9 aprile 2021) Con il coronavirus è aumentato in modo esponenziale il fenomeno della pedopornografia online, con un abbassamento dell’età delle vittime. Gli ultimi dati certificati dalla Polizia Postale descrivono una situazione allarmante che ha visto un aumento delle “condotte delittuose afferenti i reati commessi in danno dei minori” tramite il web di circa il 110% rispetto al 2019. Parliamo di reati -come ha spiegato Assunta Esposito, vice questore della Postale di Torino- relativi allo sfruttamento sessuale dei minori e al loro adescamento online. Il lockdown, con la chiusura delle scuole e la sospensione delle relazioni sociali, ha spinto molti bambini e adolescenti ad un uso ancora maggiore della rete, in una fuga senza freni dal mondo reale spesso fatto di noia e solitudine, al mondo virtuale. Purtroppo, la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Con il coronavirus è aumentato in modo esponenziale il fenomeno della, con un abbassamento dell’età delle vittime. Gli ultimi dati certificati dalla Polizia Postale descrivono una situazione allarmante che ha visto undelle “condotte delittuose afferenti i reati commessi in danno dei minori” tramite il web di circa il 110% rispetto al 2019. Parliamo di reati -come ha spiegato Assunta Esposito, vice questore della Postale di Torino- relativi allo sfruttamento sessuale dei minori e al loro adescamento. Il, con la chiusura delle scuole e la sospensione delle relazioni sociali, ha spinto molti bambini e adolescenti ad un uso ancora maggiore della rete, in una fuga senza freni dal mondo reale spesso fatto di noia e solitudine, al mondo virtuale. Purtroppo, la ...

