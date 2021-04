Ciclismo, il Team DSM parteciperà al Tour of the Alps con Bardet e Hindley (Di venerdì 9 aprile 2021) La nazionale italiana non prenderà parte all’edizione 2021 del Tour of The Alps poiché il CT Davide Cassani ha incontrato delle difficoltà nel trovare dei corridori disponibili per essere convocati. Al loro posto, stante quanto riportato in una nota ufficiale dell’organizzazione, ci sarà il Team DSM. Il sodalizio tedesco, peraltro, ha fatto sapere che prenderà parte alla corsa a tappe nostrana con due dei suoi migliori scalatori, vale a dire l’australiano Jai Hindley e il francese Romain Bardet. Il Team DSM non ha ancora comunicato i propri piani per quanto riguarda i grandi giri. Tuttavia, la decisione di portare all’ex Giro del Trentino sia Jai Hindley che Romain Bardet fa pensare che, ambedue, potrebbero prendere parte al Giro d’Italia. ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) La nazionale italiana non prenderà parte all’edizione 2021 delof Thepoiché il CT Davide Cassani ha incontrato delle difficoltà nel trovare dei corridori disponibili per essere convocati. Al loro posto, stante quanto riportato in una nota ufficiale dell’organizzazione, ci sarà ilDSM. Il sodalizio tedesco, peraltro, ha fatto sapere che prenderà parte alla corsa a tappe nostrana con due dei suoi migliori scalatori, vale a dire l’australiano Jaie il francese Romain. IlDSM non ha ancora comunicato i propri piani per quanto riguarda i grandi giri. Tuttavia, la decisione di portare all’ex Giro del Trentino sia Jaiche Romainfa pensare che, ambedue, potrebbero prendere parte al Giro d’Italia. ...

