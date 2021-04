Serie A 30^ giornata, sarà Pairetto l’arbitro di Inter-Cagliari (Di giovedì 8 aprile 2021) Designato l’arbitro di Inter-Cagliari In vista dell’undicesima giornata di ritorno della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Cagliari, in programma per domenica 11 aprile con calcio d’inizio alle ore 12:30, sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto. Il fischietto di Torino sarà assistito da Valeriani e Imperiale; il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR Massa e Lo Cicero all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) DesignatodiIn vista dell’undicesimadi ritorno dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 11 aprile con calcio d’inizio alle ore 12:30,diretta dalLuca. Il fischietto di Torinoassistito da Valeriani e Imperiale; il quarto uomoMassimi. Al VAR Massa e Lo Cicero all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

OptaPaolo : 30% - L’Inter ha chiuso l'incontro con il Sassuolo con un possesso palla del 30%, il valore più basso per i nerazzu… - OptaPaolo : 2 - #CristianoRonaldo è uno dei 3 giocatori nella storia della Serie A ad aver tagliato il traguardo delle 25 reti… - OptaPaolo : 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO n… - _intermagazine : Serie A 30^ giornata, sarà Pairetto l’arbitro di Inter-Cagliari - sportli26181512 : Serie A, 30^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche: Turno di campionato spalmato in tre giorni:… -