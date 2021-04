Vaccino, Burioni: “AstraZeneca tace? E io non ci metto più la faccia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il virologo Roberto Burioni decide di “non mettere più la faccia” sul vaccino Astrazeneca, nei confronti del quale, dice in un articolo sul suo blog, fa calare “il suo personale silenzio” fino a quando perdurerà quello dell’azienda. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il virologo Roberto Burioni decide di “non mettere più la faccia” sul vaccino Astrazeneca, nei confronti del quale, dice in un articolo sul suo blog, fa calare “il suo personale silenzio” fino a quando perdurerà quello dell’azienda.

