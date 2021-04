Scuola: Piccoli Nardelli (Pd), ‘bene mozione unitaria, su riaperture massimo impegno’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “L’accordo per una mozione unitaria sulla riapertura delle scuole in presenza è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione. Per noi la Scuola è una priorità assoluta, il futuro delle ragazze e dei ragazzi è il futuro del nostro Paese. Consideriamo, dunque, la mozione che impegna il governo ad agire secondo questa priorità un passo importante nella giusta direzione”. Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. ‘Il testo – prosegue l’esponente dem – tiene nel giusto equilibrio il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e impegna il governo ad ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici; a curare gli ambienti scolastici e l’impianto organizzativo a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “L’accordo per unasulla riapertura delle scuole in presenza è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione. Per noi laè una priorità assoluta, il futuro delle ragazze e dei ragazzi è il futuro del nostro Paese. Consideriamo, dunque, lache impegna il governo ad agire secondo questa priorità un passo importante nella giusta direzione”. Lo dichiara Flavia, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. ‘Il testo – prosegue l’esponente dem – tiene nel giusto equilibrio il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e impegna il governo ad ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici; a curare gli ambienti scolastici e l’impianto organizzativo a ...

