Gli sms di Petrachi a Pallotta | “Mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo”

Il Tempo pubblica le carte della causa al Tribunale del lavoro vinta da Petrachi per il licenziamento dalla Roma. La società è stata condannata al pagamento di 5 milioni di euro. Il quotidiano pubblica i messaggi – il primo – che Petrachi inviò a Pallotta lo scorso anno dopo un'intervista dell'allora presidente al sito ufficiale della Roma. Intervista in cui Petrachi non venne mai nominato, avvalorando così l'ipotesi di una sua esclusione dai centri decisionali del club giallorosso. Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare ...

