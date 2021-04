Un mix di 5 cibi quotidiani può allungare la vita secondo la scienza

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 aprile 2021) Che cinque porzioni quotidiane di frutta e verdura fossero un elisir di lunga vita, già era noto. Ma che la proporzione ideale fosse 3 razioni di verdura e 2 di frutta, lo ha confermato il più ampio studio scientifico mai realizzato a riguardo. Il merito è dei ricercatori della Harvard Medical School e del T.H. Chan School of Public Health, che hanno analizzato i dati nutrizionali di un campione di centomila persone (circa 66.719 donne e 44.016 uomini) privi (almeno all’inizio del monitoraggio) di patologie come diabete, cancro o disturbi cardiovascolari, in un arco temporale di diversi decenni. Le loro abitudini alimentari sono state confrontate con le patologie sviluppate nel corso degli anni e le eventuali cause di morte, arrivando alla formula di 3 razioni di verdure e 2 frutti al giorno come equilibrio ideale nel ridurre i rischi di morire per malattie.