Mazara del Vallo col fiato sospeso | ' Speriamo sia davvero Denise Pipitone'

Advertising

DilectisG : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Olesya: An… - BISLACCO3 : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Olesya: An… - Miky796 : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Olesya: An… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - DonnaGlamour : Denise Pipitone: la storia della bambina scomparsa a Mazara del Vallo -

Ultime Notizie dalla rete : Mazara del

BlogSicilia.it

... porterà il Paese alle elezioni il 24 dicembre Il secondo punto riguarda l'incontro tra Conte e Haftar17 dicembre scorso, in occasione della liberazione dei pescatori diVallo ...C'è grande attesa aVallo per la puntata, che andrà in onda sulla tv russa e che dovrebbe svelare se Olesya Rostova è Denise Pipitone . I concittadini di Piera Maggio parlano a 'Pomeriggio Cinque' e si ...Frattanto a un'altra agenzia di stampa, Adnkronos, ha parlato l'ex sindaco di Mazara del Vallo in provincia di Trapani su questo caso. "Il mio augurio, senza alcuna retorica, è che questa bimba ...Ma non posso dire nulla nel merito». Lo ha annunciato all'Adnkronos l'avvocato Giacono Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da ...