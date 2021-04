Ghost of Tsushima e inFamous: il co-fondatore di Sucker Punch mette a confronto lo sviluppo dei due giochi (Di martedì 6 aprile 2021) In un AMA su Ghost of Tsushima alla GDC con il co-fondatore di Sucker Punch, Brian Fleming, i fan hanno avuto la possibilità di chiedere informazioni sullo sviluppo del gioco e parte delle risposte hanno spiegato esattamente quanto è stato difficile per il team passare dalla realizzazione di un tipo di gioco open world, come inFamous, a un altro. Parlando delle differenze tra i giochi, Fleming ha detto: "stavamo andando in un grande open world. Ed effettivamente questo ha cambiato e ha destabilizzato su tutta la linea ogni aspetto del nostro set di strumenti per la creazione di giochi. Tutto il terreno in inFamous è stato modellato a mano da un artista 3D. Non c'è modo di modellare in 3D qualcosa di così grande, quindi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) In un AMA suofalla GDC con il co-di, Brian Fleming, i fan hanno avuto la possibilità di chiedere informazioni sullodel gioco e parte delle risposte hanno spiegato esattamente quanto è stato difficile per il team passare dalla realizzazione di un tipo di gioco open world, come, a un altro. Parlando delle differenze tra i, Fleming ha detto: "stavamo andando in un grande open world. Ed effettivamente questo ha cambiato e ha destabilizzato su tutta la linea ogni aspetto del nostro set di strumenti per la creazione di. Tutto il terreno inè stato modellato a mano da un artista 3D. Non c'è modo di modellare in 3D qualcosa di così grande, quindi ...

