Vaccinata con AstraZeneca, muore a 32 anni per emorragia cerebrale (Di domenica 4 aprile 2021) Genova - E' morta l'insegnante di 32 anni ricoverata all' ospedale San Martino di Genova dopo un'emorragia cerebrale. La donna era stata Vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca. Oggi, l'ospedale ha ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021) Genova - E' morta l'insegnante di 32ricoverata all' ospedale San Martino di Genova dopo un'. La donna era statail 22 marzo con. Oggi, l'ospedale ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Genova, insegnante 32enne muore dopo ricovero per “quadro trombotico ed emorragico”. Era vaccinata con Astrazeneca - MediasetTgcom24 : Genova, morta insegnante di 32 anni vaccinata con AstraZeneca #astrazeneca - silvia_sb_ : Dopo le stories di ieri su Instagram di Chiara Ferragni, la nonna di Fedez, 86 anni, è stata chiamata e oggi verrà… - condorg76 : @WittgensteinThe @borghi_claudio @repubblica Pur avendo avuto il virus devo dire che sono d’accordo. Non posso pens… - FrancescaLupo15 : RT @RosellaLara19: Docente di Genova, 32 anni, grave con emorragia cerebrale in quadro trombotico. #NessunaCorrelazione A quanti deve anco… -