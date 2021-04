Esplosione in una casa | morto un giovane | ferita una donna

Advertising

SkyTG24 : Trieste, esplosione in casa: muore un giovane, ferita una donna - rtl1025 : ?? Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'#esplosione verificatasi in un appartamento nel rio… - emergenzavvf : ?? #Pistoia, crollo del solaio di un’abitazione a Cutigliano a seguito di un’esplosione. Due persone coinvolte: una… - Nicol79938739 : RT @MediasetTgcom24: Trieste, esplosione in casa: morto un giovane, ferita una donna #trieste - occhio_notizie : Trieste, esplosione in casa: muore un giovane, ferita una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione una

Un giovane è morto edonna è rimasta ferita a causa di un'verificatasi in un appartamento nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino a Trieste . Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna ...14.42 Trieste,in casa: un morto Un giovane è morto edonna è rimasta ferita a causa di un'in un appartamento nel rione di San Giacomo, a Trieste. Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ...TRIESTE - Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'esplosione verificatasi in un appartamento poco dopo le 13 nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino 3 a Trieste. Il corpo ...Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un'esplosione verificatasi in un appartamento a Trieste. Le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause ...