Ancora una foca monaca nel mare della Calabria

La foca monaca stata avvistata nel mare della Calabria. Un esemplare stato ripreso in video postati anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una MotoGP: super Quartararo davanti a Zarco e Martin. Rossi 16° Sembrava la notte della Ducati, e invece ancora una volta a fare festa è la Yamaha, ma dopo la festa di sette giorni fa di Maverick Viñales, questa è la notte di Fabio Quartararo, che manda in scena la gara tatticamente perfetta, di ...

NBA Sundays: Chicago sfida Brooklyn: LIVE su Sky Sport NBA ... 9 rimbalzi e 6 assist), mentre Griffin rientrerà dopo aver riposato causa back - to - back e una condizione non ancora al top. Dal'altra parte Chicago vuole spezzare la serie di 6 sconfitte ...

Ancora una foca monaca nel mare della Calabria Gazzetta del Sud MotoGP 2021, GP Qatar/2. Vittoria di Fabio Quartararo Per Fabio un successo di forza e di valore. Bravo. Al secondo posto Zarco, bravo nel finale a passare il compagno di squadra, autore di una gara stratosferica. La Ducati, però, esce ancora una volta ...

Cede una balaustra, precipita e batte la testa: muore 40enne Il grave episodio potrebbe sollevare polemiche perché il ponticello è percorso spesso da famiglie con bambini proprio per osservare la chiusa con l'acqua che termina sotto la strada In base alle prime ...

