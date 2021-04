La giornata degli sbagli, in onda su Rai 5 (Di sabato 3 aprile 2021) La giornata degli sbagli è la commedia moderna che si ripropone nel pomeriggio del sabato di Rai 5. Vediamo qualcosa in più circa la trama e il cast. La trama La storia narra del susseguirsi degli equivoci fra gemelli che si sono riscoperti tali solo in età adulta: i gemelli Antifolo di Siracusa e Antifolo di Corinto, sono stati divisi alla nascita per un naufragio, con i rispettivi servi gemelli si ritrovano ad Efeso e, dopo molti equivoci, riescono a riscattare il padre Egeone, prigioniero dal duca di Efeso Solino. Info e cast A curare la regia c’è Giovanni Pampiglione, mentre quella televisiva è di Massimo Scaglione. Le musiche e gli adattamenti sono di Sergio Liberovici, con le scene di Carlo Giuliano e i costumi di Santi Migneco. Nel cast Beppe Tosco, Giorgio Lanza, Aldo Turco, Laura Panti, Valeriano ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 3 aprile 2021) Laè la commedia moderna che si ripropone nel pomeriggio del sabato di Rai 5. Vediamo qualcosa in più circa la trama e il cast. La trama La storia narra del susseguirsiequivoci fra gemelli che si sono riscoperti tali solo in età adulta: i gemelli Antifolo di Siracusa e Antifolo di Corinto, sono stati divisi alla nascita per un naufragio, con i rispettivi servi gemelli si ritrovano ad Efeso e, dopo molti equivoci, riescono a riscattare il padre Egeone, prigioniero dal duca di Efeso Solino. Info e cast A curare la regia c’è Giovanni Pampiglione, mentre quella televisiva è di Massimo Scaglione. Le musiche e gli adattamenti sono di Sergio Liberovici, con le scene di Carlo Giuliano e i costumi di Santi Migneco. Nel cast Beppe Tosco, Giorgio Lanza, Aldo Turco, Laura Panti, Valeriano ...

