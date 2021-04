“Il mio nipotino è il regalo più bello”. Pamela, giovane e bellissima: quanti anni ha la nonna dei record (Di sabato 3 aprile 2021) Marsala, Pamela diventa nonna a 34 anni. Una notizia che sta facendo il giro del web da quando il piccolo nipotino è venuta al mondo. Una gioia che non si trattiene, la storia di Pamela ha davvero dell’incredibile. La donna infatti è mamma non solo di Michelle, ma anche di una bambina di soli 3 anni. Non capita tutti i giorni di diventare nonne a 34 anni, ne ha parlato così. Michelle ha dato alla luce il piccolo a soli 16 anni rendendo nonna Pamela Gerardi, di 34. Oggi la 34enne tiene in braccio la neonata, il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini rossi: la foto ha fatto il giro del web alla velocità della luce: “Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta – scrive ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Marsala,diventaa 34. Una notizia che sta facendo il giro del web da quando il piccoloè venuta al mondo. Una gioia che non si trattiene, la storia diha davvero dell’incredibile. La donna infatti è mamma non solo di Michelle, ma anche di una bambina di soli 3. Non capita tutti i giorni di diventare nonne a 34, ne ha parlato così. Michelle ha dato alla luce il piccolo a soli 16rendendoGerardi, di 34. Oggi la 34enne tiene in braccio la neonata, il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini rossi: la foto ha fatto il giro del web alla velocità della luce: “Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta – scrive ...

Advertising

claudia_corvi : Seguire un merlo su un ramo con il mio nipotino è un gioco infinito?? - loanartemisia : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112… - alicebarneshill : @quake_inhuman uh okay allora sto calma, sono felicissima, non vedo l'ora che nasca il mio nipotino, sai che lo vizierò si? - MrESTINZIONE : RT @LoPsihologo: Nipotino: zio ma quando tu farai un bambino, sarà mio cugino o mio nipote? Io: non lo so, ma che cambia? Lui: niente, vole… - namjoonie_wife : RT @LoPsihologo: Nipotino: zio ma quando tu farai un bambino, sarà mio cugino o mio nipote? Io: non lo so, ma che cambia? Lui: niente, vole… -