Fonseca: “Mi aspettavo di soffrire ma buon atteggiamento. Credo ancora alla Champions” (Di sabato 3 aprile 2021) Al termine del pareggio contro il Sassuolo, Paulo Fonseca ha così parlato della prestazione della sua Roma ai microfoni di SKy Sport: “Penso che da un punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita. È stata una sfida aperta, con occasioni da tutte e due le parti. Il Sassuolo è una squadra che vuole avere sempre l’iniziativa, ma abbiamo creato anche noi. Ma mi aspettavo di soffrire. La squadra oggi ha avuto un buon atteggiamento. Adesso pensiamo all’Ajax”. Sulla lotta Champions: “Continuiamo nella lotta. Adesso pensiamo alla partita di Europa League ma continuiamo nella lotta” Sull’Ajax: “Io ho scelto la migliore squadra per questa partita. Abbiamo tanti problemi, ma non ho pensato all’Ajax. Sarà una partita molto difficile, loro sono molto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Al termine del pareggio contro il Sassuolo, Pauloha così parlato della prestazione della sua Roma ai microfoni di SKy Sport: “Penso che da un punto di vista strategico abbiamo fatto unaa partita. È stata una sfida aperta, con occasioni da tutte e due le parti. Il Sassuolo è una squadra che vuole avere sempre l’iniziativa, ma abbiamo creato anche noi. Ma midi. La squadra oggi ha avuto un. Adesso pensiamo all’Ajax”. Sulla lotta: “Continuiamo nella lotta. Adesso pensiamopartita di Europa League ma continuiamo nella lotta” Sull’Ajax: “Io ho scelto la migliore squadra per questa partita. Abbiamo tanti problemi, ma non ho pensato all’Ajax. Sarà una partita molto difficile, loro sono molto ...

