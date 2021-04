Masters1000 Miami, Jannik Sinner in finale. Precedenti, numeri, statistiche, curiosità (Di venerdì 2 aprile 2021) Il momento di un piccolo pezzo di storia, per Jannik Sinner, è arrivato. Secondo italiano in finale in un Masters 1000, l’altoatesino attende ora uno tra il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz per l’appuntamento di domenica. Le ore 19:00 saranno quelle del giorno di Pasqua, quello stesso in cui Fabio Fognini portò a casa Montecarlo, dopo un percorso che lo confermò tra i massimi interpreti della terra rossa del decennio appena concluso. Nel caso in cui fosse Rublev l’avversario, il ricordo andrebbe subito a quello che, di fatto, è un non incontro, quello di Vienna, in cui Sinner si ritirò dopo tre game per una vescica difficile da tenere sotto controllo al piede destro. Nei fatti, è un precedente difficile da ritenere attendibile, benché poi il russo abbia vinto il torneo (e parliamo di un 2020, il suo, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Il momento di un piccolo pezzo di storia, per, è arrivato. Secondo italiano inin un Masters 1000, l’altoatesino attende ora uno tra il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz per l’appuntamento di domenica. Le ore 19:00 saranno quelle del giorno di Pasqua, quello stesso in cui Fabio Fognini portò a casa Montecarlo, dopo un percorso che lo confermò tra i massimi interpreti della terra rossa del decennio appena concluso. Nel caso in cui fosse Rublev l’avversario, il ricordo andrebbe subito a quello che, di fatto, è un non incontro, quello di Vienna, in cuisi ritirò dopo tre game per una vescica difficile da tenere sotto controllo al piede destro. Nei fatti, è un precedente difficile da ritenere attendibile, benché poi il russo abbia vinto il torneo (e parliamo di un 2020, il suo, con ...

