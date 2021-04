Valheim: fan costruisce un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Un fan di Valheim ha deciso di costruire un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando: ecco il video della sua impresa.. Un fan di Valheim ha costruito un ponte di legno per poter arrivare alla Fine del Mondo semplicemente camminando. Come potete vedere in calce alla Notizia, nel video condiviso su Reddit, la costruzione è un semplice ponte che passa sopra le onde del mare e arrivano fino ai limiti della mappa di gioco. Il creatore è l’utente Reddit Thommynocker. Il suo video permette di ammirare in tranquillità ciò che si trova alla Fine del ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Un fan diha deciso di costruire unperdel: ecco il video della sua impresa.. Un fan diha costruito undi legno per poterdelsemplicemente. Come potete vedere in calce, nel video condiviso su Reddit, la costruzione è un sempliceche passa sopra le onde del mare e arrivano fino ai limiti della mappa di gioco. Il creatore è l’utente Reddit Thommynocker. Il suo video permette di ammirare in tranquillità ciò che si trovadel ...

