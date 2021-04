Traffico Roma del 01-04-2021 ore 09:00 (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico rallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino a via Ostiense da ancora tra Casilina e La Rustica interno allenamenti sono segnalati da via Casilina a via Tuscolana code per lavori sulla via Aurelia da via Pio Spezi al Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio rallentamenti sul tratto Urbano dell’a24 da Portonaccio alla tangenziale verso il centro sempre indicazioni centro trafficata anche la via del mare dal raccordo a Tor di Valle all’Euro e proseguono i lavori di preparazione al Gran Premio di Formula e dalle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianerallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino a via Ostiense da ancora tra Casilina e La Rustica interno allenamenti sono segnalati da via Casilina a via Tuscolana code per lavori sulla via Aurelia da via Pio Spezi al Raccordo Anulare verso Piazza Irnerio rallentamenti sul tratto Urbano dell’a24 da Portonaccio alla tangenziale verso il centro sempre indicazioni centro trafficata anche la via del mare dal raccordo a Tor di Valle all’Euro e proseguono i lavori di preparazione al Gran Premio di Formula e dalle ...

