Roma, Virginia Raggi alla ragazza - coraggio a cui hanno bruciato l'auto: 'Sei un esempio e Non sei sola' (Di giovedì 1 aprile 2021) Leggi anche > Virginia Raggi mostrando l'articolo di Leggo, scrive: 'A questa giovane ragazza coRaggiosa voglio dire grazie. Grazie perché il modo in cui ha agito deve essere preso a esempio. Perché ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Leggi anche >mostrando l'articolo di Leggo, scrive: 'A questa giovanecoosa voglio dire grazie. Grazie perché il modo in cui ha agito deve essere preso a. Perché ...

Advertising

virginiaraggi : Ci avviciniamo sempre di più al doppio appuntamento che Roma ha con la Formula E: il 10 e l’11 aprile le monoposto… - virginiaraggi : La @FIAFormulaE torna a Roma! Il 10 e l’11 Aprile torna il Campionato #RomeEPrix, che farà di nuovo tappa nella Ca… - fattoquotidiano : 'Mi sbaglierò, ma in questi anni non ho mai invidiato Virginia Raggi perché governare Roma è un privilegio che spes… - AntonioDiBari85 : RT @lvoir: #Roma Virginia #Raggi ha aperto Casa 95, un nuovo cohousing vicino alla Stazione Termini, per persone senza dimora. #RaggiSindac… - di_opinioni : RT @virginiaraggi: Ci avviciniamo sempre di più al doppio appuntamento che Roma ha con la Formula E: il 10 e l’11 aprile le monoposto elett… -