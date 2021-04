L’ad di Dazn | «Nessun dialogo in corso con Sky Ricorso? Noi abbiamo rispettato le regole» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Stampa intervista Veronica Diquattro, ad di, neo vincitrice della battaglia per i diritti tv della Serie A per i prossimi tre anni. La scarsa diffusione della rete, nelle sue parole, si trasforma da problema in opportunità. «Il calcio in streaming sarà un grande veicolo per la digitalizzazione del Paese: la serie A interessa così tanto a tutti che spingerà milioni di italiani a dotarsi di una connessione migliore. E il pubblico è pronto per nuovi format: basta talk show, vincono i contenuti brevi e freschi». La Diquattro dichiara che i problemi tecnici sono superati. «Il grosso dei problemi loavuto all’inizio della nostra esperienza, quando partivamo da zero e in un mesedovuto iniziare a trasmettere. Poifatto tantissimi passi avanti e da qui a settembre lavoreremo ancora per ...