Gf Vip 5, Samantha De Grenet svela chi sono i suoi preferiti all’Isola 15. E a proposito del botta e risposta con Stefania Orlando… (Di giovedì 1 aprile 2021) Samantha De Grenet è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Gf Vip, dove si è fatta conoscere dal pubblico a casa a 360 gradi. A distanza di un pò di tempo dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini, Samantha – intervistata da SuperGuida TV – ha spiegato in primis cosa le ha lasciato l’esperienza al Gf e cosa l’ha convinta a partecipare: Mi ha convinto a partecipare la situazione drammatica che tutti stiamo vivendo. Non mi sarei sentita di rifiutare un’offerta di lavoro in questo momento. Ho vissuto un’esperienza unica. Nelle ultime settimane la De Grenet ha avuto un botta e risposta con una delle gieffine, ovvero Stefania Orlando, e nel corso dell’intervista è tornata sull’argomento: Di Stefania così come di qualsiasi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 aprile 2021)Deè stata una delle protagoniste della quinta edizione del Gf Vip, dove si è fatta conoscere dal pubblico a casa a 360 gradi. A distanza di un pò di tempo dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini,– intervistata da SuperGuida TV – ha spiegato in primis cosa le ha lasciato l’esperienza al Gf e cosa l’ha convinta a partecipare: Mi ha convinto a partecipare la situazione drammatica che tutti stiamo vivendo. Non mi sarei sentita di rifiutare un’offerta di lavoro in questo momento. Ho vissuto un’esperienza unica. Nelle ultime settimane la Deha avuto uncon una delle gieffine, ovveroOrlando, e nel corso dell’intervista è tornata sull’argomento: Dicosì come di qualsiasi ...

Advertising

allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Samantha De Grenet, ShowGirl ed ex concorrente del Grande fratello Vip. Ecco cosa ci ha raccontato a… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Samantha De Grenet, ShowGirl ed ex concorrente del Grande fratello Vip. Ecco cosa ci ha raccon… - infoitcultura : Gf Vip 5, Samantha De Grenet vittima di uno scherzo de Le Iene - infoitcultura : Le Iene, Samantha De Grenet in paranoia: 'Gli ho fatto fare una pi***'. La scoperta sconvolgente dopo il Grande Fra… - IsaeChia : #GfVip 5, #SamanthaDeGrenet vittima di uno scherzo de #LeIene con la complicità del figlio #Brando -