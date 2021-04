Covid, le varianti brasiliana e sudafricana del virus contagiano i topi. Lo studio dell’Istituto Pasteur (Di giovedì 1 aprile 2021) Contagi in cani, gatti, visone e furetti e anche altri animali. Ora dopo uno studio dell’Istituto Pasteur di Parigi sappiamo che anche i topi, finora risultati non suscettibili al virus Sars Cov 2, possono essere contagiati. Le varianti brasiliana (P.1) e sudafricana (B.1.351) riescono a infettarli e che, di conseguenza, i topi potrebbero diventare serbatoi naturali nei quali il virus potrebbe riassortirsi e mutare ancora. I dati sono online sul sito bioRxiv, che accoglie articoli non ancora sottoposti alla revisione da parte della comunità scientifica. La ricerca, il cui primo autore è il genetista Xavier Montagutelli, si basa sulle osservazioni fatte nei topi di laboratorio, nei quali la proteina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Contagi in cani, gatti, visone e furetti e anche altri animali. Ora dopo unodi Parigi sappiamo che anche i, finora risultati non suscettibili alSars Cov 2, possono essere contagiati. Le(P.1) e(B.1.351) riescono a infettarli e che, di conseguenza, ipotrebbero diventare serbatoi naturali nei quali ilpotrebbe riassortirsi e mutare ancora. I dati sono online sul sito bioRxiv, che accoglie articoli non ancora sottoposti alla revisione da parte della comunità scientifica. La ricerca, il cui primo autore è il genetista Xavier Montagutelli, si basa sulle osservazioni fatte neidi laboratorio, nei quali la proteina ...

