Rapita da bimba | Olesya Rostov è Denise Pipitone?

Rosa Scognamiglio In foto, Olesya Rostov (screen video ????? ???????) Olesya Rostov, una giovane ragazza russa, potrebbe essere Denise Pipitone. "Domani sapremo qualcosa in più" ha fatto sapere il legale di Piera Maggio Olesya Rostov è Denise Pipitone? È questo l'interrogativo che tiene banco nelle ultime 24 ore, da quando il volto della 17enne russa ha fatto capolino tra tivvù e quotidiani di tutto il mondo. Una domanda che potrebbe trovare risposta già stasera, nel programma di Rai 3 condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. "Domani (stasera ndr) ne sapremo di più perché è una cosa di 'Chi l'ha visto?", spiega al quotidiano online Il Riformista l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera

