Pagelle TV della Settimana (22-28/03/2021). Promossi Colapesce, Dimartino e Celentano. Bocciati Zorzi e la promozione Rai ad Amazon (Di martedì 30 marzo 2021) Alessandra Celentano Promossi 9 a Colapesce e Dimartino. A meno di un mese dalla fine del Festival, è la loro 'musica leggerissima' quella che più rimane. Un tormentone delicato e intelligente. 8 a Alessandra Celentano. Ogni anno trova pane per i suoi denti e riesce a non farsi trovare impreparata. Ormai è diventata la cattiva che si ama odiare, molto funzionale al programma anche perchè è una delle poche che rimanda concretamente al concetto di scuola. 7 a Your Honor. La serie di Sky Atlantic segna il ritorno televisivo di Bryan Cranston, alle prese con un personaggio soltanto all'apparenza dissimile da Walter White. L'attore è un giudice, disposto a calpestare la legge per proteggere suo figlio. Un racconto a tratti ansiogeno che all'inizio si dipana come un film lungo per poi ingarbugliarsi in ...

