Morta in casa di un pusher la figlia di Carlo Urbani, l’eroe della Sars. Autopsia per accertare violenze (Di lunedì 29 marzo 2021) È stato arrestato domenica dalla polizia un pusher siriano, probabilmente coinvolto nella morte per overdose della figlia 21enne del medico-eroe dell’Oms vittima della Sars, Carlo Urbani. La ragazza è stata trovata Morta ieri in un appartamento in zona Cassia a Roma, forse per un’overdose di eroina. Questa mattina si terra l’Autopsia della giovane. È ancora da chiarire se sia stato il pusher siriano arrestato a fornirgliela. L’appartamento è sotto sequestro e sono gli agenti della squadra mobile a condurre le indagini. La figlia di Carlo Urbani aveva 3 anni alla morte del medico eroe Maddalena Urbani aveva 21 anni e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) È stato arrestato domenica dalla polizia unsiriano, probabilmente coinvolto nella morte per overdose21enne del medico-eroe dell’Oms vittima. La ragazza è stata trovataieri in un appartamento in zona Cassia a Roma, forse per un’overdose di eroina. Questa mattina si terra l’giovane. È ancora da chiarire se sia stato ilsiriano arrestato a fornirgliela. L’appartamento è sotto sequestro e sono gli agentisquadra mobile a condurre le indagini. Ladiaveva 3 anni alla morte del medico eroe Maddalenaaveva 21 anni e ...

Advertising

mccalv : Una mia cara parente oggi è morta di Covid. E' stata ricoverata quando ormai la situazione era grave dopo essere st… - romasulweb : Maddalena Urbani trovata morta in casa, arrestato l'amico e sequestrato l'appartamento - 25757 : @ClaudeTadolti @mright2354 @gaiatortora Mia mamma è morta in casa di riposo, non me la hanno nemmeno fatta vedere,… - ItalObserver : @FligndHollander @ladyonorato @valy_s @adrimux @armandosiri @borghi_claudio Come tutti sanno a Marzo non si facevan… - PaperinikEdonna : RT @LHoesle: @AlbertoBagnai La mia vicina di casa è entrata in ospedale per ematoma cerebrale. Era negativa e le han fatto tamponi finchè n… -